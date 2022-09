Frau stirbt bei Kollision: Vier Personen schwer verletzt

Münchsmünster

Bei einer Kollision zweier Autos in Oberbayern ist eine 32-jährige Frau gestorben. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kam ein 50-Jähriger am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 16a bei Münchsmünster (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Wagen mit dem der 32-Jährigen. Der 50-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Warum der Mann von seiner Spur abkam, ist bisher unklar.