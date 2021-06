Frau stirbt bei Absturz in Berchtesgadener Alpen

Eine Frau ist beim Klettern in den Berchtesgadener Alpen rund 80 Meter abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die 50-Jährige kletterte am Donnerstagmorgen mit zwei Begleitern am Vorderen Rotofen. Als sie ungesichert in einer Querung stand, stürzte einer der vorauskletternden - und gesicherten - Begleiter ins Seil, wie das Bayerische Rote Kreuz am Abend mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte dabei auch die Frau ab und fiel in die Tiefe.

03. Juni 2021 - 20:20 Uhr | dpa

Bischofswiesen Eine vom Rettungshubschrauber abgeseilte Notärztin konnte nur noch den Tod der 50-Jährigen feststellen. Der ins Seil Gestürzte zog sich laut BRK Prellungen zu; der Sichernde eine Verletzung durch die Seilreibung an der Hand. Beide wurden mittels Hubschrauber ins Tal gebracht, von einem Kriseninterventionsteam betreut und schließlich per Rettungswagen in die Klinik nach Bad Reichenhall gefahren. © dpa-infocom, dpa:210603-99-853183/2