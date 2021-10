Frau schlägt Frau ins Gesicht: 57-Jährige in Klinik

Eine Frau ist am Sonntag bei einem Streit in der Nürnberger Innenstadt von einer anderen Frau schwer verletzt worden. Eine 43-Jährige schlug ihr nach Angaben der Polizei mit den Fäusten ins Gesicht. Außerdem werde die Jüngere verdächtigt, der 57-Jährigen mehrmals mit den Füßen auf den Kopf getreten zu haben, als sie bereits am Boden lag.

04. Oktober 2021 - 05:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nürnberg Die Mordkommission in Nürnberg habe "aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Tritten gegen den Kopf" die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen, teilte die Polizei weiter mit. Die 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht nach Augenzeugen. © dpa-infocom, dpa:211004-99-470277/2