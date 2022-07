Frau reißt Friseurin Haare aus

Unzufrieden mit der Haarfarbe: Nach einem Friseurbesuch in Illertissen hat die Tochter einer Kundin die Friseurin beleidigt und angegriffen. Die 63-Jährige habe die 32-jährige Mitarbeiterin des Haarsalons im Landkreis Neu-Ulm am Mittwoch gewürgt und ihr Haaren ausgerissen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

07. Juli 2022 - 13:56 Uhr | dpa

Illertissen Die Kundin sei mit ihrer Haarfarbe nicht zufrieden gewesen, weshalb ihr die Mitarbeiterin anbot die Färbung nachzubessern. Nach Angaben der Polizei habe die Tochter der Kundin daraufhin die Friseurin beleidigt und angegriffen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.