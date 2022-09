Frau offenbar von Enkel schwer verletzt

Alzenau

Ein junger Mann hat im bayerisch-hessischen Grenzgebiet bei Aschaffenburg nach Darstellung der Ermittlungsbehörden versucht, seine Großmutter umzubringen. Über mögliche Hintergründe der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag zunächst keine Angaben. Die Frau aus Krombach sei mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Angreifer sei festgenommen und wegen des Verdachts des versuchten Mordes in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Er sei psychisch auffällig gewesen.