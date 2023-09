Frau nach Sturz von Kutsche verletzt: Pferd rennt weiter

Tussenhausen

Eine 62-Jährige ist im Landkreis Unterallgäu beim Anfahren von ihrer Kutsche gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das Pferd sei anschließend noch etwa einen Kilometer mit der Kutsche durch Tussenhausen gerannt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Anwohner fingen das Tier am Donnerstag wieder ein. Die 62-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben nach keine.