Ingolstadt

Eine Frau ist in Ingolstadt aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gefallen. Vermutlich sei sie beim Rauchen von einem Fensterbrett im dritten Stock abgerutscht, teilte die Polizei mit. Fußgänger sahen die schwer verletzte 28-Jährige in der Nacht zum Dienstag auf dem Boden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebte in Lebensgefahr.