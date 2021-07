Frau hält Igel für Einbrecher

Tierischer "Einbrecher": Wegen verdächtiger Geräusche aus dem Keller hat eine Frau in Oberfranken am Dienstagabend die Polizei gerufen. Ein Krimineller hatte es jedoch nicht auf das Haus der 41-Jährigen abgesehen. "Bei dem Übeltäter handelte es sich um einen verirrten Igel, der an der Stahltüre kratzte", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Tier wurde wohlbehalten in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) freigelassen.

21. Juli 2021 - 17:11 Uhr | dpa

Ein Igel läuft durch einen Garten. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Neustadt bei Coburg