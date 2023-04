Frau greift bei Streit Ehemann an und verletzt ihn schwer

Bei einem gewaltsamen Streit eines Ehepaares in Unterfranken soll eine Frau ihren Mann wahrscheinlich mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 29-Jährige sitzt mittlerweile wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Dienstag mitteilten. Die beiden Kleinkinder des Paares, das im Landkreis Rhön-Grabfeld wohnt, kamen demnach in die Obhut des Jugendamtes.

18. April 2023 - 12:49 Uhr | dpa

Schweinfurt Die Hintergründe der Attacke in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag waren zunächst unklar. Der 35-Jährige kam mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus, nachdem die 29-Jährige selbst die Polizei gerufen hatte.