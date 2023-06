Frau findet Waffen in Schuppen: Ehemann angezeigt

Eine Frau hat in Mittelfranken beim Aufräumen des Gartenschuppens mehrere Schusswaffen gefunden und der Polizei gemeldet - und damit ihrem Ehemann eine Anzeige eingehandelt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Frau aus Geslau (Landkreis Ansbach) die Beamten am Montag nach der Entdeckung verständigt. Die Ermittler fanden vor Ort mehrere Schusswaffen sowie Munition aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

13. Juni 2023 - 17:17 Uhr | dpa

Geslau Als die Polizei den Ehemann der Frau mit dem Fund konfrontierte, habe dieser angegeben, die Waffen vor Jahren zum Sammeln erworben und seitdem vor seiner Frau versteckt zu haben. Eine waffenrechtliche Erlaubnis habe der Mann nicht vorlegen können. Deshalb hätten die Beamten die Waffen sichergestellt. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.