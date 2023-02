Frau fährt Kind an und flüchtet: Zeuge fährt hinterher

Ein Sechsjähriger ist im Landkreis Würzburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. Während sich Zeugen um den Bub kümmerten, verfolgte ein 55-jähriger Autofahrer die flüchtende Frau, berichtete die Polizei am Donnerstag. Als die 35-Jährige am Mittwochmorgen an einer Ampel stehen blieb, ging er zu ihrem Auto und zog den Schlüssel ab. Kurz danach kamen Einsatzkräfte der Polizei und nahmen die Frau mit zur Dienststelle.

09. Februar 2023 - 15:46 Uhr | dpa

Thüngersheim Den Angaben nach überquerte der Sechsjährige auf dem Weg zur Schule eine Straße. Zeitgleich sei die 35-Jährige in die Straße eingebogen und habe den Jungen erfasst. Er kam in ein Krankenhaus. Gegen die Frau wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.