Frau fährt betrunken: Sohn sitzt mit im Auto

Mit etwa 2,5 Promille Alkohol im Blut ist eine Frau in Niederbayern mit ihrem sechsjährigen Sohn im Auto gefahren. Beamte kontrollierten die Fahrerin in Geisenhausen (Landkreis Landshut) und führten einen Atemalkoholtest durch, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie nahmen der 37-Jährigen am Samstagabend ihren Führerschein und das Auto ab und brachten sie und ihren Sohn mit dem Streifenwagen nach Hause. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

25. Oktober 2021 - 14:09 Uhr | dpa

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

