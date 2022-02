Frau fährt auf unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf

Aicha vorm Wald

Ein Autofahrer hat nach einer Panne sein Fahrzeug auf der Autobahn 3 in Niederbayern in einer Ausfahrtsspur stehen gelassen und laut Polizei nicht mit einem Warndreieck abgesichert. Eine Frau erkannte den verlassenen, unbeleuchteten Wagen bei Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) am Samstagabend zu spät und fuhr auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des Pannenfahrzeuges.