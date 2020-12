Frau beschädigt beim Ausparken Autos und verletzt Passanten

Geparkte Autos am Straßenrand.

Selb (dpy(lby) - Beim Ausparken hat eine 81-Jährige ihren Wagen und drei weitere Autos beschädigt sowie einen Mann verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe die Frau am Mittwoch in Selb im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel nach einem Einkauf im Supermarkt ihr Auto zuerst vorwärts gegen einen anderen geparkten Wagen gefahren. Vermutlich sei ihr Lenkrad zu stark eingeschlagen gewesen, sagte ein Sprecher.

Dann habe sie zurückgesetzt und ein Auto gegen ein weiteres geschoben. Dazwischen stand ein 51-Jähriger, der am Bein verletzt wurde. Die Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.