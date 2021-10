Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Lichtenfels lebensgefährlich verletzt worden. Die 40-Jährige hatte am Sonntagabend in Burgkunstadt (Kreis Lichtenfels) laut Zeugenaussagen die Fahrbahn trotz roter Ampel überquert, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung wurde sie dann vom Auto eines 34-Jährigen erfasst. Die Frau musste wegen ihrer schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

25. Oktober 2021 - 05:39 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Burgkunstadt © dpa-infocom, dpa:211025-99-723119/2