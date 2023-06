Frau bei Kutschenunfall vor Festzug verletzt

Bei einem Kutschenunfall kurz vor einem Festzug in Schwaben ist eine Frau leicht verletzt worden. Der Fahrer der Kutsche in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) habe die Kontrolle über sein Pferd verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe die mit 15 Menschen besetzte Kutsche ein Tor gestreift. Eine 55-Jährige wurde dabei am Sonntag an den Beinen zwischen dem Gebäude und der Kutsche eingeklemmt.

26. Juni 2023 - 12:46 Uhr | dpa

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mindelheim Die Frau habe dabei Prellungen und Abschürfungen an beiden Beinen und am Kinn erlitten, teilte die Polizei mit. Die Kutsche habe danach nicht mehr am Festzug teilgenommen. Gegen den Fahrer werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.