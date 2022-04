Frau auf Nachhauseweg überfallen und sexuell missbraucht

Traunstein

Eine 54 Jahre alte Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Obing im Landkreis Traunstein auf ihrem Weg nach Hause von einem bislang unbekannten Täter überfallen und sexuell missbraucht worden. Wie die Polizei mitteilte, überwältigte der Mann sein Opfer, das von der Arbeit nach Hause lief, von hinten, zerrte es in ein nahe gelegenes Feld und verging sich mehrfach an ihm. Erst nach etwa einer Stunde ließ der Unbekannte von der Frau ab, die daraufhin nach Hause flüchten konnte. Ein Angehöriger verständigte dann die Polizei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.