Fränkische Dorfrocker geben 100. Traktorkonzert

Kaum Konzerte, keine Volksfeste, keine Kirchweihen oder Weinfeste: Viele Musiker in Bayern haben wenig zu tun in der Corona-Pandemie. Die fränkische Band Dorfrocker hat allerdings eine Nische gefunden - und den ganzen Sommer und Herbst über Traktorkonzerte veranstaltet. Am Samstag geben die Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann im hessischen Büdingen (Wetteraukreis) ihr 100. Traktorkonzert. Allein im Juli absolvierte das Trio 31 Auftritte - auf der Wiese, dem Acker oder dem Stoppelfeld.

01. Oktober 2021 - 05:50 Uhr | dpa

Oberaurach "Das ist eine verrückte Geschichte - im positiven Sinn", sagte Markus Thomann der Deutschen Presse-Agentur. Das Publikum reist mit dem eigenen Traktor an, parkt ihn und kann dem Konzert lauschen, wie Thomann weiter schilderte. Die Dorfrocker waren nach eigenen Angaben für den Musikpreis "Echo" (2017) nominiert, Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts: 2018 kletterte "Hallo alle Mann" bis auf Platz neun, das Album "Holz" erreichte 2015 Rang vier. Sie treten regelmäßig in Fernsehshows auf. Für die Traktor-Tour reisen die Dorfrocker durch Deutschland und die Schweiz, im Oktober sind weitere Auftritte geplant. © dpa-infocom, dpa:211001-99-436708/2