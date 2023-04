Forschung zu fränkischer Landesgeschichte in Schloss

Die fränkische Landesgeschichte wird künftig in einem frisch sanierten Schloss erforscht: Am Freitag wurde der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Nordflügel des Schlosses Thurnau (Landkreis Kulmbach) gefeiert. In den historischen Räumlichkeiten ist seit 2019 der Institut für Fränkische Landesgeschichte untergebracht, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden oberfränkischen Unis Bamberg und Bayreuth zusammenarbeiten.

28. April 2023 - 14:45 Uhr | dpa

Markus Blume, Wissenschaftsminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Thurnau Acht Millionen Euro wurden für die Sanierung des Nordflügels verbaut, wie der Landkreis Kulmbach mitteilte. Schloss Thurnau stehe als Sitz des Instituts für Fränkische Landesgeschichte für exzellente Forschung, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nach Ministeriumsangaben. Das Schloss stehe für eine "einzigartige Symbiose aus Kultur und Wissenschaft". Der Nordflügel des Schlosses stammt aus dem 15. Jahrhundert und war in den vergangenen Jahren saniert worden.