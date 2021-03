Flyer über Corona und das "System": Polizei ermittelt

Corona, das "System" und die Regierung - darauf bezogen sich Flyer einer rechtsextremistischen Kleinpartei. Etwa 30 Zettel mit dem Logo der Partei wurden an ein Holzgeländer getackert, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ein Zeuge entdeckte die Flugblätter mit politischem Inhalt am Freitag in Hirschaid (Landkreis Bamberg) und rief die Polizei.

20. März 2021 - 13:37 Uhr | dpa

Hirschaid Was genau auf den Flyern zu lesen war und um welche Partei es sich handelte, wollten die Beamten nicht mitteilen. Sie machten auch keine Angaben dazu, ob es sich um Lügen oder Verschwörungstheorien in Bezug auf die Corona-Pandemie handelte. Laut den Beamten wurden vor allem die Corona-Maßnahmen infrage gestellt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210320-99-900106/2