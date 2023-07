Flüssiges Aluminium in BMW-Werk ausgetreten: Zwei Verletzte

Am Mittwochabend wurden in einer Gießerei des BMW-Werks in Niederbayern zwei Arbeiter durch heißes, flüssiges Aluminium verletzt. Dazu entstand ein hoher Sachschaden.

27. Juli 2023 - 12:51 Uhr | AZ/dpa

Im BWW-Werk in Niederbayern ist flüssiges Aluminium ausgetreten. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild