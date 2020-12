Flüchtlingsheim brennt zweimal: Verdächtiger festgenommen

Höchstadt a.d. Aisch

Zweimal in einer Nacht ist eine Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken in Flammen aufgegangen - die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Alle 106 Bewohner der Unterkunft in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) seien während der Brände in der Nacht auf Donnerstag in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein 26 Jahre alter Bewohner der Unterkunft sei festgenommen worden, weil er die Arbeiten von Feuerwehr und Polizei erheblich gestört habe. Ob er die Brände gelegt hat, wird derzeit ermittelt. Wegen seines psychischen Zustandes wurde er nach Polizeiangaben in eine Fachklinik gebracht.