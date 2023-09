Flüchtlingsfrage: Merz bietet Zusammenarbeit bei Lösung an

CDU-Chef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, gemeinsam mit der Union eine Lösung für die Flüchtlingskrise in Deutschland zu suchen. "Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns das zusammen machen, und wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen - aber wir müssen dieses Problem lösen", sagte Merz am Samstag auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU in München.

23. September 2023 - 15:19 Uhr | dpa

CDU-Chef Friedrich Merz spricht auf dem Parteitag der CSU. © Peter Kneffel/dpa

München Das Angebot sei nicht auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober ausgerichtet. "Wir haben hier einen solchen Sprengstoff für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", sagte Merz. Wenn das Problem nicht gelöst werde, sei Scholz alleine für die dann unter Umständen nicht mehr aufzuhaltenden Folgen verantwortlich. "Einschließlich der weiteren Radikalisierung unseres Parteienspektrums in der Bundesrepublik Deutschland", fügte Merz hinzu.