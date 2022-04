Flüchtlinge stellen Bayern nicht auf Belastungsprobe

Bayern hat nach Darstellung der Staatsregierung derzeit keine Probleme, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Nach aktuellem Stand seien 130.677 Kriegsvertriebene angekommen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. 37.477 seien in staatlichen Einrichtungen untergebracht, 23.870 Unterbringungsplätze seien noch frei. Bundesweit wurden bislang laut Herrmann 379.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert.

26. April 2022 - 13:33 Uhr | dpa

Die bayerischen Minister nehmen an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teil. © Peter Kneffel/dpa