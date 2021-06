Fliegerbombe in Nürnberg entschärft

In Nürnberg ist am Mittwoch eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Blindgänger war auf einem Baugelände gefunden worden. Der Bahnverkehr in dem Gebiet wurde für die Dauer der Entschärfung unterbrochen, der Luftraum gesperrt. Nach Angaben der Polizei verlief alles planmäßig und ohne Zwischenfälle.

30. Juni 2021 - 18:50 Uhr | dpa

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210630-99-209375/3