Fliegerbombe in Bayreuth gefunden

Eine Fliegerbombe ist in Bayreuth bei Bauarbeiten gefunden worden. Die Polizei sperrte deshalb ein Gebiet im Umkreis von etwa 500 Metern, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Auch die Bundesstraße 2 müsse gesperrt werden. Es werde auch Evakuierungen geben, wie viele Menschen betroffen seien, sei aber noch unklar. Der Fundort liegt in einer Wohngegend - ungefähr eineinhalb Kilometer vom Markgräflichen Opernhaus, das zum Unesco-Welterbe gehört, entfernt.

29. Oktober 2021 - 13:39 Uhr | dpa

Ein Absperrband der Polizei. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bayreuth Sprengstoffexperten untersuchten, um was für eine Bombe es sich genau handle und wann sie gesprengt werden könne, so die Polizeisprecherin. © dpa-infocom, dpa:211029-99-786924/3