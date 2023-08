Fliegerbombe bei Bauarbeiten in Traunstein entdeckt

Traunstein

Bei Bauarbeiten ist in Traunstein am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Anwohner müssen in einem Umkreis von 100 Metern um den Fundort ihre Häuser verlassen, wie die Beamten mitteilten. Der Kampfmittelräumdienst sei auf dem Weg, um die Bombe zu entschärfen. Autofahrer müssten in dem Gebiet mit erheblichen Behinderungen rechnen, hieß es.