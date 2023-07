Fleischerzeugung in Bayern erneut gesunken

In Bayern wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger Fleisch produziert. Geflügel nicht eingerechnet wurden rund 688.000 Tonnen erzeugt, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mitteilte. Der Rückgang um 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist der stärkste seit mindestens 2013. Seit 2018 sinkt die Produktion kontinuierlich: Damals waren es noch 800.000 Tonnen.

18. Juli 2023 - 13:53 Uhr | dpa

Bratwürste werden in einer Fleischerei vor dem Brühen auf eine Stange gehängt. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Fürth Besonders deutlich ging es mit 10,1 Prozent beim Schweinefleisch nach unten. Mit 397.000 Tonnen machte es dennoch mehr als die Hälfte der Produktion aus. Dahinter folgt Rindfleisch mit 288.000 Tonnen. Schafe, Ziegen und Pferden machen zusammen weniger als 2500 Tonnen aus. Der Schwerpunkt der Schweinefleischproduktion liegt mit 183.000 Tonnen in Niederbayern, gefolgt von Oberfranken mit 86.000 Tonnen. Rindfleisch kommt vor allem aus Oberbayern mit 118.000 Tonnen gefolgt von Schwaben mit 72.000. Seit 2013 ist die Fleischerzeugung in Bayern laut Landesamt um 15 Prozent zurückgegangen. Die Erzeugung von Schweinefleisch sank in diesem Zeitraum sogar um mehr als 20 Prozent.