Flammen auf Getränken in Disco greifen auf Mann über

Brennende Drinks in einer Würzburger Disco haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei einem Besucher schwere Verletzungen zugefügt. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, waren die Getränke ersten Ermittlungsergebnissen zufolge am frühen Sonntagmorgen im Barbereich angezündet worden und griffen später auf einen Besucher des Clubs über.

15. Mai 2023 - 17:07 Uhr | dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Würzburg Der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart habe dabei Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Kripo Würzburg ermittelte.