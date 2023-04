Firmengebäude geraten in Brand: Millionenschaden

Gleich an mehreren Orten im Freistaat geraten von Firmen genutzte Gebäude in Brand. Es entsteht ein hoher Schaden - und dabei bleibt es nicht.

Feldkirchen

Mehrere Firmengebäude in Bayern sind in den vergangenen Tagen in Brand geraten - Schaden in Millionenhöhe ist die Folge. Eine Schreinerei in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) geriet nach Angaben der Polizei am Freitag in Brand. Als Ursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt. Verletzte gab es demnach nicht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Den Schaden allein durch diesen Brand schätzt die Polizei auf einen Millionenbetrag. Was in dem Gebäude so wertvoll war, war zunächst unklar.

Ebenfalls Schaden in Millionenhöhe entstand beim Brand einer Lagerhalle in Feldkirchen. Drei Menschen wurden durch das Feuer im Landkreis München verletzt. Rund 200 Einsatzkräften versuchten den Brand am Freitagabend zu löschen. Damit dies gelang, öffnete die Feuerwehr unter anderem das Dach der Halle und flutete diese mit Schaum. In der Lagerhalle war nach Angaben der Polizei Kleidung gelagert worden. Die Halle brannte komplett aus. Was das Feuer auslöste, war zunächst noch unklar.

Weiterer Schaden entstand beim Brand einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weidenberg (Landkreis Bayreuth). Die Halle brannte in der Nacht zu Sonntag vollständig aus. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner, der Schaden beträgt rund 250 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.