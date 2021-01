Firmenfeier zum runden Geburtstag des Chefs aufgelöst

Eine anlässlich des runden Geburtstags des Chefs veranstaltete Firmenfeier ist in Nürnberg aufgelöst worden. Etwa 20 Personen hielten sich nach Angaben der Polizei vom Donnerstag in der Büroküche auf - allesamt ohne Mund-Nasen-Schutz. Für die Party am Mittwochnachmittag hatten sie ein Buffet vorbereitet, diversen Alkohol besorgt und einen Tisch mit Geschenken aufgebaut. Die Polizei habe einen anonymen Hinweis erhalten. Wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln muss der Chef als Veranstalter mit einem Bußgeld von 5000 Euro rechnen.

28. Januar 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210128-99-207607/2