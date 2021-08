Finanzminister ruft zu Hochwasser-Versicherungen auf

Die Fluten wüteten in Bayern nicht ganz so schlimm wie im Westen Deutschlands - doch auch im Freistaat waren Menschen in diesem Sommer in ihrer Existenz bedroht. Der Finanzminister weist darauf hin: Zuständig ist eigentlich die Versicherung, nicht der Staat.

08. August 2021 - 09:50 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU) spricht. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild