Finanzminister Füracker bleibt CSU-Chef in der Oberpfalz

Der bayerische Finanzminister Albert Füracker bleibt zwei weitere Jahre CSU-Bezirksvorsitzender in der Oberpfalz. Bei der Neuwahl des Vorstands am Samstag in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) wurde er mit großer Mehrheit im Amt bestätigt, der 55-Jährige bekam nach Angaben einer Sprecherin der Partei 160 von 163 Stimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Füracker ist seit 2015 Chef des Bezirksverbands in der Oberpfalz.

08. Juli 2023 - 14:25 Uhr | dpa

Albert Füracker sitzt im bayerischen Landtag während einer Plenarsitzung auf seinem Platz. © Sven Hoppe/dpa

Lappersdorf Die CSU ist in insgesamt zehn Bezirksverbände unterteilt. Es gibt einerseits in jedem der sieben Verwaltungsbezirke des Landes solch einen Unterverband. Zudem gibt es eigene Bezirksverbände in den Großstädten München und Augsburg sowie der Region Nürnberg-Fürth-Schwabach.