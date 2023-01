Film geschaut: Lastwagenfahrer fällt durch Fahrstil auf

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand.

Kammerstein

Wegen seiner auffälligen Fahrweise hat die Polizei auf der A6 bei Kammerstein einen Lastwagenfahrer angehalten - und vermutet, dass der 46-Jährige beim Fahren einen Film auf seinem Smartphone schaute. Durch seinen Fahrstil sei der 46-Jährige am Neujahrstag auf der Autobahn im Landkreis Roth zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei Feucht am Montag. Eine Streife kontrollierte den Lastwagen daraufhin. Betrunken sei der Fahrer nicht gewesen, hieß es in einer Mitteilung - allerdings hätten die Beamten ein Smartphone vor dem Tacho bemerkt, auf dem ein Film zu sehen war. Der 46-Jährige musste eine Strafe zahlen und durfte seine Fahrt dann fortsetzen.