FFP2-Maskenpflicht gilt ab diesem Montag

Zum Start der FFP2-Maskenpflicht an diesem Montag appelliert die Staatsregierung an die bayerischen Bürger, sich an die neue Vorschrift zu halten.

17. Januar 2021 - 10:49 Uhr | dpa

Ein Apotheker hält eine FFP2-Maske an einem Finger. © Friso Gentsch/dpa

München - "Das Virus mutiert und wird aggressiver, deshalb ist es klug, alle Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben", sagte Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Sonntag in München. "Dazu gehören FFP2-Masken, denn sie schützen auch den Träger selbst vor einer Ansteckung." Die FFP2-Maskenpflicht gilt ab Wochenbeginn überall dort, wo bisher eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung genügte: in Bahn und Bus, in Bahnhöfen und auf Haltestellen, beim Einkaufen, bei Arztbesuchen und Taxifahrten sowie im Landtag. Die Ankündigung hat der Staatsregierung viel Kritik eingebracht. Manche Mediziner argumentieren, dass FFP2-Masken eigentlich für Fachpersonal gedacht sind und das Atmen erschweren. Von Seiten der Opposition im Landtag wird Söder im Corona-Krisenmanagement übereilter Aktionismus vorgehalten. Schreyer hingegen betonte: "Wir bekämpfen die Corona-Pandemie konsequent." Im ÖPNV sollen in der ersten Woche bei Verstößen zunächst keine Bußgelder verhängt werden- zumindest sofern die betreffenden Fahrgäste die bisher vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen.