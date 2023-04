Feuerwehrmann bei Brand in Recycling-Firma verletzt

Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Memmingen ist ein Feuerwehrmann mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bei dem Brand am Mittwochnachmittag zu mehreren Verpuffungen. Dabei erlitt der 41-Jährige Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Mitarbeiter der Firma seien nicht zu Schaden gekommen.

13. April 2023 - 08:23 Uhr | dpa

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Memmingen Laut Polizei brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache an einem Kunststoffsilo aus. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Umgebung ging den Angaben nach keine Gefahr aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei den Anwohnern jedoch geraten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten.