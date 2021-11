Feuer zerstört Haus und Stadel: Halbe Million Euro Schaden

Bei einem Brand eines Wohnhauses und eines angrenzenden Stadels in Niederbayern ist laut Polizei ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigte. Das Wohnhaus in Arnbruck (Landkreis Regen) ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Das Obergeschoss sowie das Stadel wurden durch die Flammen völlig vernichtet. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Sonntag. Die Brandursache war zunächst unklar.

21. November 2021 - 08:28 Uhr | dpa

Arnbruck © dpa-infocom, dpa:211121-99-82810/2