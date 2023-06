Feuer in Innenhof von Landratsamt

Bad Kissingen

Im Innenhof eines Landratsamts in Unterfranken hat es gebrannt. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin. Das Feuer brach am späten Mittwochabend in einem Raum mit Mülltonnen beim Landratsamt in Bad Kissingen aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Die Fassade des Landratsamtes wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden soll bei rund 60.000 Euro liegen. Der Betrieb in der Behörde ist nicht gestört.