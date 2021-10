Feuer in Günzburger Fabrikgebäude

In einem Industriegebäude in Günzburg ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Gebäude handelt es sich ersten Informationen der Polizei zufolge um eine Fabrik für Metallteile. Anwohner waren zwischenzeitlich dazu aufgerufen worden, Fenster geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde wieder aufgehoben.

05. Oktober 2021 - 09:11 Uhr | dpa

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Industriehalle in Günzburg. © Mario Obeser/dpa

Günzburg Es besteht den Angaben zufolge keine Gefahr mehr, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Die Löscharbeiten liefen am Morgen noch. Bisher ist nicht bekannt, ob Menschen verletzt wurden. Auch der Grund für den Ausbruch des Feuers war noch unbekannt. © dpa-infocom, dpa:211005-99-483652/2