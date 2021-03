Feuer in Golfclub bei Bamberg: 300 000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Golfclubs in Oberfranken ist ein Schaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer in einer Halle auf dem Gelände des Golfclubs bei Bamberg am Donnerstagabend aus bisher unklaren Gründen ausgebrochen. In der Halle wurden demnach verschiedene Maschinen und Golfcaddys gelagert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

05. März 2021 - 09:31 Uhr | dpa

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bamberg © dpa-infocom, dpa:210305-99-697912/2