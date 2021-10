Feuer in Einfamilienhaus in Niederbayern

Im niederbayerischen Bogen hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten die Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Bei den Löscharbeiten am Montagabend erlitt eine Feuerwehrkraft eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar. Laut den Beamten brannte es zunächst an der überdachten Terrasse. Der geschätzte Schaden liege im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Straubing nahm Ermittlungen auf.

12. Oktober 2021 - 07:00 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

