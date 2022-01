Feuer in Bestattungsunternehmen: Verdacht auf Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Bestattungsunternehmen in Bad Neustadt an der Saale besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verdacht auf Brandstiftung. "Die ersten Ermittlungen der Kripo Schweinfurt deuten darauf hin, dass der Brand durch einen unbekannten Täter vorsätzlich in den Geschäftsräumen des Bestattungsunternehmens gelegt worden sein könnte", teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Feuer in der Nacht zum vergangenen Mittwoch war nach Schätzungen der Polizei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

31. Januar 2022 - 09:36 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bad Neustadt Das Feuer war laut Polizei durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht worden. Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses wurden den Angaben zufolge rechtzeitig in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.