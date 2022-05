Feuer bei der Feuerwehr mit hohem Sachschaden

Ein Brand in einem Feuerwehrgerätehaus im Schöllkrippener Ortsteil Schneppenbach (Landkreis Aschaffenburg) hat am Samstag hohen Sachschaden verursacht. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeiinspektion Alzenau brach das Feuer vermutlich wegen eines technischen Defekts am späten Nachmittag aus. Ein Feuerwehrfahrzeug sei komplett ausgebrannt. Der geschätzte Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. Für Sonntag kündigte die Polizei weitere Informationen an.

29. Mai 2022 - 08:09 Uhr | dpa

Ein ausgebranntes Feuerwehrfahrzeug steht vor dem Feuerwehrhaus in Schöllkrippen-Schneppenbach (Landkreis Aschaffenburg). © Ralf Hettler/dpa

Schöllkrippen/Alzenau Bei dem ausgebrannten Fahrzeug handelt es sich um einen Mannschaftstransportwagen, wie der Kreisbrandmeister Martin Bahmer am Samstagabend mitteilte. Früh am Brandort eintreffenden Feuerwehrleuten sei es noch gelungen, ein Löschfahrzeug aus einer angrenzenden Halle ins Freie zu fahren, so dass es nicht auch noch ein Raub der Flammen wurde. Der brennende Wagen wiederum sei mit Hilfe eines benachbarten Landwirts und einem Frontlader aus der Halle gezogen worden. Dadurch konnte der Schaden im und am Feuerwehrgerätehaus laut Bahmer in Grenzen gehalten werden können. Rauch und Ruß hätten jedoch beide Fahrzeughallen einschließlich der Umkleidespinde der Einsatzkräfte mit deren persönlichen Schutzausrüstungen kontaminiert. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion kamen rund 50 Einsatzkräfte und fünf Einsatzfahrzeuge bei der Brandbekämpfung zum Zuge.