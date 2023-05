Festnahme nach Steinwurf auf 14-Jährige an Nürnberger U-Bahnstation

Nach dem Wurf eines schweren Steins auf eine 14-Jährige an einer Nürnberger U-Bahnstation hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Nürnberg

Der Jugendliche sei in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar. Gegen den 16-Jährigen werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Das Mädchen war nach dem Vorfall am 9. Mai mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Stein sie am Kopf gestreift hatte. Weil der Stein so massiv war, dass der Wurf aus vier bis fünf Metern Höhe am Eingang der U-Bahnstation lebensgefährlich hätte sein können, hatte die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.