Festnahme nach Fund von Leiche in Wohnung

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Wohnung in Regensburg hat die Polizei eine Person festgenommen. Man sei mit starken Einsatzkräften vor Ort, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Details zu den Todesumständen und den Beteiligten wollten sie zunächst nicht nennen.

07. Oktober 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Regensburg © dpa-infocom, dpa:211007-99-513530/3