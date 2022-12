Festival feiert 125 Jahre Bertolt Brecht

Seine Werke wie "Die Dreigroschenoper", "Mutter Courage" oder "Der gute Mensch von Sezuan" kennt nahezu jedes Schulkind - und er hat unzählige andere Künstler beeinflusst: Im Februar feiert das Augsburger Brechtfestival den 125. Geburtstag des Dramatikers Bertolt Brecht (1898-1956). Das Festival wolle seine Arbeitsweise in den Mittelpunkt stellen, sagte Festivalleiter Julian Warner am Montag in Augsburg. Dafür sollen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen beleuchtet werden, die heute eine Brecht'sche künstlerische Praxis pflegten. Damit seien sie "Brecht's People" (Brechts Leute). So lautet auch der Titel des Festivals, das ein Ort sein müsse, an dem zusammen um Ideen und Haltungen gerungen werde.

12. Dezember 2022 - 15:02 Uhr | dpa

Julian Warner, Leiter des Brechtfestivals 2023, steht neben einem Banner des Festivals. © Felix Müschen/dpa

Augsburg Das Kulturfest soll an Brechts Geburtstag starten - dem 10. Februar - und bis zum 19. Februar dauern. In Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg soll der Dichter unter dem Titel "Brechtmaschine" sozusagen wieder zum Leben erweckt werden. Künstliche Intelligenz soll aus der Sicht Brechts Antworten auf die Dilemmata der Gegenwart geben und ein Theaterstück schreiben, das auf dem Kulturfest aufgeführt wird. Zudem soll es Gastspiele des Theaters Bremen und des Berliner Ensembles geben, sowie eine Wrestling-Show, bei der Augsburger Konflikte im Ring ausgetragen werden. Auch ein Musikprogramm mit Künstlerinnen und Künstlern aus Uganda, Japan, der Türkei, Großbritannien, der Ukraine und Deutschland sei geplant. Das Festival endet am dritten Jahrestag der Morde im hessischen Hanau mit einer Erinnerung an die Menschen, die dort im Jahr 2020 erschossen wurden. Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete.