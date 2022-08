Ferienende in weiteren Bundesländern: wieder Staualarm

Mit dem Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich Autofahrer vor allem auf Süddeutschlands Autobahnen wieder in Geduld üben. Am ersten September-Wochenende seien wieder viele Urlaubsrückkehrer unterwegs und somit Staus vorprogrammiert, teilte der ADAC am Montag mit. Weil in Bayern und Baden-Württemberg Schulkinder noch eine Woche länger Ferien haben, seien vor allem bei schönem Wetter auch viele Tagesausflügler in Richtung Berge und Seen unterwegs.

29. August 2022 - 12:11 Uhr | dpa

Autos stehen im Stau. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München Im benachbarten Ausland geht es voraussichtlich auch nur zäh voran: Das größte Staupotenzial gibt es laut ADAC auf den klassischen Urlauberrouten Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Autobahn. Auch in den Ausflugsregionen der Alpen wird es vermutlich voll.