Ferienangebot auch für ukrainische Kinder in Bayern

Ablenkung und soziale Kontakte - der Bayerische Jugendring (BJR) bietet auch für ukrainische Kinder in diesem Jahr eine Ferienbetreuung an. Den Kindern solle eine Ablenkung von Alltag und schöne Erlebnisse geboten werden, die Mütter sollten entlastet werden, sagte eine Sprecherin des BJR am Montag. Gerade Geflüchtete, die schon seit mehreren Wochen in Bayern sind, sollen auf das Angebot aufmerksam gemacht werden.

04. April 2022 - 16:53 Uhr | dpa

Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister von Bayern, spricht. © Sven Hoppe/dpa

München Die Kinder sollen nach Möglichkeit in ihrer Muttersprache Ansprechpartner haben. Der Verband der russischsprachigen Jugend (JunOST) unterstützt die Betreuung zum Beispiel in München und Nürnberg. "Es freut mich sehr, dass wir den jungen Menschen - und auch den geflüchteten Kindern aus der Ukraine - ein facettenreiches Programm in den Ferien anbieten können", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Das Ferienprogramm richtet sich an alle bayerischen Kinder und Jugendlichen der Klassen eins bis zehn. Durch das Angebot sollen Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht und soziale Kontakte gefördert werden.