Fenster von Naturkundemuseum mit Weinflasche eingeschlagen

Ein Randalierer hat versucht, eine Fensterscheibe des Naturkundemuseums in Coburg einzuschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine Scheibe der Doppelverglasung mit einer Weinflasche beschädigt. Ein Mitarbeiter des Museums hatte den Schaden am Samstagnachmittag bemerkt. Die Beamten vermuten, dass der noch unbekannte Täter das Fenster zwischen Freitag und Samstag einschlug. Die Polizei sucht Zeugen.

14. März 2021 - 10:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Aufschrift "Polizei" leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. © picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Coburg © dpa-infocom, dpa:210314-99-814757/2