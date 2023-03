FDP: CSU hat Mitschuld an drohendem Aus für Verbrenner-Autos

Die FDP wirft der CSU eine Mitschuld für das drohende Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 vor. "Die CSU führt in diesen Tagen ein erstaunliches Schauspiel auf: Sie stimmt in der EU gegen das Verbrenner-Aus, das ihre eigene Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorantreibt. CSU-Vize Manfred Weber kritisiert die FDP, dabei hätte seine Partei, die seit 2009 im Bundesverkehrsministerium saß, viele Gelegenheiten gehabt, das Verbrenner-Aus abzuwenden", sagte FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur in München.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/Archivbild